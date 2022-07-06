Перспективы юаня занять место доллара в мировой торговле оценили

Экономист Беляев заявил, что юань может стать новым долларом

Китай вытесняет из международного оборота США, а значит, сужается сфера влияния доллара, и юань может занять его место, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре «Лентой.ру» он оценил вероятность того, что китайская валюта потеснит американскую в мировой торговле.

Перспективы юаня

Все движется в этом направлении, убежден он, так как американская экономика и торговля уступают позиции.

«Тем более, в общем-то, к этому прилагается экономически обоснованная волна, и на этой экономически обоснованной волне принимаются какие-то определенные административно-организационные меры по дополнительному внедрению рубля в расчеты, по переходу на двусторонние расчеты в национальных валютах, альтернативных доллару. И Китай, как мы знаем, уже не один десяток лет прилагает достаточные усилия для того, чтобы выдвинуть юань на международную арену», — поделился экономист.

Юань займет доминирующие позиции, потому что такова тенденция, считает Беляев, однако вопрос состоит в том, будет ли он таким же всеобъемлющим и многофункциональным средством международных расчетов, как когда-то был доллар. «Юань, естественно, займет доминирующие позиции. Правда, вопрос, в какой степени, ведь обнуление доллара вряд ли произойдет, потому что американскую экономику и торговлю никто не обнулит. Многие страны ведут торговлю с Америкой, и поэтому доллар займет свое место. А вот какое, в какой степени, покажет практика», — уточнил он.

Необходимое условие

По мнению экономиста, чтобы юань стал по-настоящему мировой валютой и заменил доллар, необходимо одно условие. «Сейчас главное достоинство и недостаток юаня заключается в том, что он находится под сильным государственным регулированием. С одной стороны, это придает ему стабильность. С другой стороны, это определенная искусственность, потому что она работает в сторону Китая. Он же в течение долгого времени выдерживал обвинения со стороны США, что, когда форсировал свой экспорт, держал юань на заниженном курсе, а раз такое происходит, значит, в его пользу будет склоняться не так много контрагентов», — объяснил Беляев.

Чтобы юань завоевал позиции и был заменой доллару или, во всяком случае, был на равных с ним по привлекательности, Китай должен отменить или существенно ослабить регулирование национальной валюты, считает аналитик.

«Зная Китай, который любит все регулировать, держать в своих руках и планировать — это только вопрос времени. Если Китай действительно будет претендовать на эту роль и поймет, что он действительно может занимать доминирующие позиции в мире, в том числе и в валютной сфере, скорее всего, он пойдет на это, понимая, что иначе его валюта не будет иметь особенного успеха. Но, как всегда, Китай будет к этому присматриваться очень долго и очень тщательно. Теоретически — это возможно, на практике — это займет некоторое время», — заключил Беляев.

Объем торгов юанем на Московской бирже резко растет после заявления главы Министерства финансов Антона Силуанова о возможных интервенциях с использованием дружественных валют для стабилизации курса рубля, которое он сделал 29 июня. 6 июля объем торгов юанем превысил объем по евро.