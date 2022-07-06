Массовая драка с поножовщиной на подмосковном пляже попала на видео

Массовая драка с поножовщиной на пляже в Обухово Московской области попала на видео

В Обухово Московской области между посетителями пляжа произошла массовая драка с поножовщиной. Конфликт попал на видео, кадры опубликовало сообщество «Россия 24/7» во «ВКонтакте».

Из публикации сообщества следует, что конфликт начался якобы после того, как одна группа молодых людей сделала другой замечание из-за неподобающего поведения. За кадром слышно, как один из участников драки предупреждает остальных, что у его оппонента в руках нож. После этого группа дерущихся смещается в перелесок, и запись обрывается.

РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники уточняет, что пострадали два человека, одного из зачинщиков драки удалось задержать. На официальных ресурсах Главного управления МВД по Московской области комментариев по данному поводу не публиковалось.

Ранее сообщалось, что на городском пляже «Чайка» в Сочи возникла массовая драка между туристами и охранниками.