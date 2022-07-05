На пляже в Сочи произошла массовая драка между охранниками и отдыхающими

«Новая Кубань»: туристы и охранники пляжа «Чайка» в Сочи устроили драку и попали на видео

На городском пляже «Чайка» в Сочи возникла массовая драка между туристами и охранниками. Очевидцы засняли происходящее на видео, кадры конфликта опубликовало местное издание «Новая Кубань».

Инцидент произошел в Адлерском районе города-курорта в субботу, 2 июля. На ролике видно, как несколько отдыхающих и сотрудников охраны в футболках с логотипом «Чайка» устраивают потасовку: один из работников пляжа повалил туриста на землю и нанес ему несколько ударов, в то время как еще два охранника набросились на другого отдыхающего, толкнув его и дав ему подзатыльник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в полицию данные о конфликте не поступали. Сведений о пострадавших также нет. «В настоящее время устанавливаются участники, выясняются причины и обстоятельств произошедшего. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее, 3 июля, в Адлере работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой туриста. Уточняется, что пострадавший заступился за своих младших сестер 6 и 14 лет, которые раздавали арбузы посетителям пляжа и получили грубые замечания от работников развлекательной точки.