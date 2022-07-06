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В Донецке из-за украинского обстрела загорелась нефтебаза

Штаб теробороны ДНР сообщил о пожаре на нефтебазе в Донецке из-за украинского обстрела
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На нефтебазе в Кировском районе Донецка начался пожар после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По данным властей, промышленный комплекс располагался на улице Нефтяной и загорелся после попадания украинского снаряда.

Сведений о попытках потушить объект, а также числе погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими военными жилых кварталов Макеевки погиб один ребенок. Украинские снаряды упали на Центральный район города.

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Алевтина Запольская
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