Стало известно о гибели ребенка при обстреле Макеевки

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели ребенка под украинским обстрелом в Макеевке

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилых кварталов Макеевки погиб один ребенок. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Стало известно, что украинские снаряды упали на Центральный район города. Возраст и пол несовершеннолетнего пока не уточняется.

«Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — призвали в штабе жителей республики.

Ранее сообщалось, что после обстрела ракетой «Точка-У» города Скадовска в Херсонской области со стороны Украиныпогибла женщина. Взрывом были повреждены не менее пяти многоквартирных и 25 частных домов. Еще двое человек оказались в реанимации.