Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о гибели ребенка при обстреле Макеевки

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели ребенка под украинским обстрелом в Макеевке

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилых кварталов Макеевки погиб один ребенок. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Стало известно, что украинские снаряды упали на Центральный район города. Возраст и пол несовершеннолетнего пока не уточняется.

«Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — призвали в штабе жителей республики.

Ранее сообщалось, что после обстрела ракетой «Точка-У» города Скадовска в Херсонской области со стороны Украиныпогибла женщина. Взрывом были повреждены не менее пяти многоквартирных и 25 частных домов. Еще двое человек оказались в реанимации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Еще 30 членов правительства ушли в отставку из-за скандала с Джонсоном
Путин и Пашинян обсудили отношения между Арменией и Турцией
Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни
Фигурантку дела обвиненных в злоупотреблениях генералов МВД отправили в СИЗО
В Донецке назвали число погибших от обстрелов ВСУ с конца февраля
Адвокат Федотова высказался о возможной смене места службы хоккеиста
США и союзники обсудили предельную цену российской нефти
Доктор Мясников перечислил полезные пищевые привычки
На Украине отреагировали на уничтожение ВС России американской установки HIMARS
Падение фонтана на разрушившего его вандала попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.