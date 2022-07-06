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Янукович призвал сограждан определиться с желанием продолжить воевать

Экс-президент Украины Янукович призвал граждан самим сделать выбор в текущей ситуации

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал сограждан отказаться от информационной политики, которую проводят нынешние власти страны, и самим решить, «хотят ли они мира или продолжения войны». Его цитирует ТАСС.

Кроме того, Янукович призвал определиться с желанием воевать до последнего украинца или сохранить то, что еще осталось. «Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор... Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — подчеркнул политик.

Ранее Янукович также обвинил власти Украины в неопытности и авантюризме и призвал их «перестать врать о постоянных "победах"» и начать адекватно оценивать ситуацию в стране, проявляя уважение «к самым разнообразным мнениям граждан».

Алевтина Запольская
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