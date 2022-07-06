Янукович обвинил украинские власти в неопытности и авантюризме

Экс-президент Украины Янукович обвинил власти республики в неопытности и авантюризме

Экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с обращением к соотечественникам. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении бывший глава республики обвинил власти Украины в неопытности и авантюризме и призвал население страны определиться, хочет оно воевать «до последнего украинца» или сохранить то, что осталось.

При этом он подчеркнул, что ни о каком «безоговорочном доверии» к украинскому руководству не может идти и речи. «Постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины в том виде, в котором мы ее знаем и любим», — добавил Янукович.

Он также призвал нынешнее руководство республики «перестать врать о постоянных "победах"» и начать адекватно оценивать ситуацию в стране, проявляя уважение «к самым разнообразным мнениям граждан».

Ранее Янукович предрек Украине потерю государственности. При этом политик заявил, что республика может пойти на полное слияние с Польшей.