Янукович предрек Украине слияние с Польшей

Экс-президент Украины Янукович заявил, что страна может пойти на полное слияние с Польшей

Бывший президент Украины Виктор Янукович предрек республике потерю государственности и заявил, что она может пойти на полное слияние с Польшей. Об этом он написал в статье, которую на своей странице в Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

«Как ни больно мне сегодня об этом писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение», — написал Янукович, отметив, что речь идет не только о потерях территорий на юге и востоке страны.

По мнению экс-президента, на западных границах Украины тоже «не все так просто». «Польша ведь помнит не только сентябрь 1939 года. Она надежно хранит в памяти март 1923 года, когда в Париже послы государств Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав Второй Речи Посполитой», — заявил он.

Нынешнее ситуативное сближение Украины с Польшей может грозить ей слиянием с этой страной, уверен Янукович. Причиной тому может стать угроза экономической несостоятельности, которая не позволит защитить свой суверенитет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила планы Польши по ползучей экспансии на Украину. Она подчеркнула, что «по крайней мере факты об этом говорят». По мнению Захаровой, увязка с российской спецоперацией — это «не более чем предлог».