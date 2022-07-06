Россиянка напоила дочь отравой для насекомых и выкинула из окна

В Ростове осудят 26-летнюю мать за отравление и покушение на убийство четырехлетней дочери

В Ярославской области суд рассмотрит дело в отношении 26-летней жительницы Ростова, обвиняемой в покушении на убийство четырехлетней дочери. Об этом в понедельник, 6 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре 2021 года на Первомайской улице женщина решила убить дочь, для чего добавила в воду средство для травли насекомых и дала выпить ребенку раствор через шприц. Затем мать подумала, что девочка вряд ли умрет от этого, и решила сбросить ее из окна с третьего этажа.

Известно, что прохожие нашли умирающую девочку и отвезли в реанимацию, благодаря чему ее удалось спасти. В настоящий момент обвиняемая находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области женщина топила в унитазе и жгла утюгом малолетнюю падчерицу.