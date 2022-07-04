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Россиянка топила в унитазе и жгла утюгом малолетнюю падчерицу

В Волгоградской области задержали 40-летнюю мачеху за истязания восьмилетней девочки

Кадр: СК России по Волгоградской области

В Волгоградской области следователи задержали 40-летнюю женщину, которая истязала восьмилетнюю падчерицу. Об этом в понедельник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Дарья Буянова.

По данным ведомства, в мае 2022 года на Комсомольской улице в поселке Красный Октябрь Палласовского района мачеха разогрела утюг, прожгла голову ребенку и избила девочку до потери сознания. Кроме того, в июне женщина топила падчерицу в унитазе и била ногами и ремнем.

Девочке удалось сбежать из дома к бабушке, которая и обратилась в полицию. Сейчас потерпевшая находится в больнице, ей оказывается медицинская и психологическая помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ. На кадрах видно, как стражи порядка ведут подозреваемую в отделение для допроса.

Ранее стало известно, что в Твери россиянин в течение месяца жестоко избивал своего годовалого сына.

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Екатерина Власова
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