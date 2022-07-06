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Среда обитания

Захламивший свою квартиру россиянин проломил стену соседей

Mash: решивший развести костер в квартире мужчина проломил стену к соседям в их отсутствие

Кадр: телеграм-канал «Mash на волне»

Захламивший свою квартиру житель Севастополя развел в ней костер и проломил стену к соседям в их отсутствие. На происходящее в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

О ситуации стало известно во вторник 5 июля. Жители дома почувствовали едкий запах из квартиры и вызвали МЧС и пожарных. Мужчина, который в этот момент находился внутри, не открыл сотрудникам служб, а когда пожарные проникли в квартиру самостоятельно, попытался напасть на них. Разведение костра хозяин квартиры объяснил желанием пойти в поход.

Во время обхода помещения сотрудники МЧС увидели, что мужчина прорубил стену между своей и соседней квартирами, пока соседи находятся в отъезде. Кроме того, в его жилище обнаружили скопление большого количества вещей, разбросанных по всему дому. Хозяина квартиры забрала психиатрическая служба. Жители опасаются, что после выписки мужчина возьмется за старое.

Ранее в мае стало известно, что мусор в квартире умершего соседа проломил стену в ванной жительницы Академгородка. Проживающая в двухэтажном доме на улице Рубиновая женщина на тот момент более двух месяцев пыталась добиться уборки в помещении покойного.

Ударная волна


Полина Кислицына
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