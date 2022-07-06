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Водитель в Петербурге после ДТП сбил девушку на переходе и попал на видео

Водитель после ДТП в Санкт-Петербурге сбил девушку на переходе и попал на видео

Водитель после ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга сбил стоявшую на пешеходном переходе девушку. Видео с места опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившихся кадрах видно, как иномарка Hyundai Solaris катится кубарем и сносит стоящую на тротуаре россиянку. От удара девушка оказывается на асфальте, к ней на помощь устремляются прохожие.

Позже выяснилось, что пострадавшая отделалась ушибами. Прибывшие медики не нашли у девушки тяжелых травм и отпустили домой. Предполагается, что удар мог смягчить дорожный знак, который также задела легковушка.

Правоохранители начали разбираться в других обстоятельствах ДТП.

Ранее на севере Москвы водитель без прав перепутал педали и сбил трех студенток. Пострадавших девушек госпитализировали. По предварительным данным, серьезных травм у них нет.

Здесь и сейчас
Анна Щербакова
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