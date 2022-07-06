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В Дагестане мать продала младенца за 100 тысяч рублей ради ринопластики

В Дагестане женщина продала новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей ради ринопластики

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Дагестане 33-летняя женщина продала своего новорожденного ребенка другой семье за 100 тысяч, чтобы сделать пластическую операцию. Об этом сообщает республиканское МВД в Telegram-канале.

По данным ведомства, россиянка хотела оставить ребенка в роддоме, когда была беременна, но ее соседка предложила отдать младенца знакомой семье из Сергокалинского района.

Первоначально женщина запросила у покупателей всего 20 тысяч рублей. Семейная пара забрала ребенка, но впоследствии биологическая мать младенца потребовала у них еще 100 тысяч рублей, чтобы сделать себе ринопластику.

«Я не стала с ней много разговаривать, ссориться из-за денег. Хотя не хотелось ей платить, но заплатила», — рассказала женщина, забравшая малыша.

Ранее в Москве женщина пыталась продать своего новорожденного сына за 100 тысяч рублей. Жизни мальчика, ставшего объектом сделки, ничто не угрожает.

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Анастасия Шейкина
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