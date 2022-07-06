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Сбежавшего из российской колонии опасного заключенного поймали

ГУФСИН сообщил о задержании сбежавшего из пермской колонии осужденного за убийство

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали опасного заключенного, сбежавшего из колонии в Пермском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В результате оперативно-разыскных мероприятий 6 июля в поселке Сылва силовики поймали осужденного, покинувшего 4 июля территорию колонии-поселения в поселке Красный берег. Его отсутствие было выявлено на выводном объекте.

Беглец — 32-летний Иван Букков осужден в 2008 году на 20 лет колонии за убийство. Он под видом пассажира садился в такси, затем нападал на водителей. Таким образом, Букков убил 31-летнего таксиста, перерезав ему горло. Также у него есть судимость за разбой, совершенный еще в несовершеннолетнем возрасте.

Преступник отбывал срок в исправительной колонии поселка Красный Берег. 3 июля он выполнял работы по демонтажу и сбежал. Сотрудники колонии обнаружили побег лишь вечером.

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Любовь Ширижик
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