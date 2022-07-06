Названы города Подмосковья с самыми дорогими новостройками

Est-a-Tet: больше всего в Подмосковье квадратный метр жилья стоит в Химках

По итогам второго квартала 2022 года больше всего среди городов Подмосковья квадратный метр в новостройках стоит в Химках — средняя цена достигла 188,5 тысячи рублей. К таким выводам пришли аналитики компании Est-a-Tet в своем исследовании, сообщает РБК.

Одним из городов с самыми дорогими новостройками также назвали Долгопрудный, где средняя стоимость «квадрата» достигла 186,1 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнул Красногорск с показателем в 184,7 тысячи рублей. Ниже расположились Реутов и Люберцы, где квадратный метр в новостройке обойдется 184,5 тысячи и 182,4 тысячи рублей соответственно.

За «квадрат» в Мытищах придется отдать 181,4 тысячи рублей и чуть больше 180 тысяч — в Одинцово и Котельниках. В Подольске квадратный метр обойдется в 175,5 тысячи рублей, а в Истре — в 168,4 тысячи рублей.

Аналитики проанализировали динамику в сравнении с первым кварталом 2022 года. Некоторые показатели они объяснили качеством инфраструктуры. «Наибольший прирост цен отмечен в Подольске и Одинцово. Эти городские округа являются наиболее привлекательными из рейтинга топ-10 по соотношению цены, развитию инфраструктуры, наличию МЦД и экологии», — объяснил директор департамента проектного консалтинга компании Роман Родионцев.

Ранее в консалтинговой компании Knight Frank выяснили, что к началу июня 2022 года на рынке вторичной недвижимости Подмосковья стали больше выставлять на продажу коттеджи и таунхаусы с полной отделкой. Доля подобных объектов достигла более 82 процентов от всего предложения.