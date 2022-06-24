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В Подмосковье стали больше продавать один тип недвижимости

Доля вторичных коттеджей и таунхаусов с отделкой в Подмосковье достигла 82 процентов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

К началу июня 2022 года на рынке вторичной недвижимости Подмосковья стали больше выставлять на продажу коттеджи и таунхаусы с полной отделкой. О росте предложения этого типа недвижимости сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы консалтинговой компании Knight Frank.

К началу лета доля подобных объектов достигла более 82 процентов от всего предложения — более 1,1 тысячи домов и таунхаусов. В аналогичный период 2021 года показатель находился на уровне 71 процента. В компании отметили, что 90 процентов нынешнего предложения находится на рынке с прошлого года.

Большинство объектов (41 процент) располагаются на Новорижском шоссе. На Рублево-Успенское шоссе приходится 37 процентов. Меньше вторичного жилья относится к Минскому и Киевскому направлениям — по 7 процентов и 6 процентов предложения соответственно.

Что касается стоимости, то на данный момент коттедж в среднем обойдется в 311 миллионов рублей. За таунхаус придется отдать 88 миллионов, за сотку участка — 2,7 миллиона.

В апреле 2022 года в Подмосковье резко поднялись цены на один тип недвижимости — за год загородные дома подорожали на треть. К тому моменту средняя стоимость коттеджа или участка в Московской области достигла 32 миллиона рублей — на 32 процента больше, чем в 2021 году.

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Нина Ташевская
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