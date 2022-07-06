Бывший инспектор российской колонии пойдет под суд за побег заключенного

В Самаре не обеспечивший караулом сбежавшего заключенного инспектор колонии пойдет под суд

В Самаре бывший старший инспектор отдела охраны исправительной колонии (ИК) №6 пойдет под суд за побег заключенного. Об этом в среду, 6 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 декабря 2021 года караул под управлением обвиняемого вывел четверых осужденных на работы по перекрытию крыши здания, которое не числилось на балансе колонии. После работ их доставили в столовую для смены одежды и последующей отправки на территорию учреждения. Обвиняемый покинул помещение и не обеспечил надлежащую численность караульных.

Благодаря этому осужденные некоторое время были без надлежащего контроля, и один из них выбрался с территории колонии через окно. Пробегал он не долго и был задержан спустя сутки сотрудниками полиции. Старший инспектор был уволен, а в отношении него СКР возбудил дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СКР.

5 июля сообщалось, что из колонии в Пермском крае сбежал особо опасный заключенный — 32-летний Иван Букков, осужденный за убийство. На свободе мужчина «охотился» на таксистов.