Перечислены меры борьбы с эмбарго на российское золото

Аналитик Демидов заявил, что Россия сможет поставлять золото в Индию и Китай

При введении эмбарго на российское золото в Евросоюзе, стране придется искать альтернативные рынки. Ими могут стать Индия, Китай и Ближний Восток, считает аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил меры борьбы с ограничениями против российского золота.

«На встрече G7 обсуждали введение запрета на продажу Россией золота и, скорее всего, ЕС в ближайшее время последует за США, Канадой и Японией и введет запрет на импорт российского золота, — уверен Демидов. — В 2021 году Россия экспортировала около 80 процентов золота, при этом основной страной импорта была Великобритания, куда шло 64 процента от всех поставок из страны. Суммарная выручка от экспорта золота составляла 15 миллиардов долларов».

Аналитик считает, что принятие решения о введении санкций будет, скорее формальным, так как Великобритания и США, бывшие основными покупателями, начали вводить ограничения на покупку еще в марте.

«Именно поэтому на эту новость ни как не отреагировали трейдеры — цена на нефть не выросла на фоне этой новости, поскольку к этому моменту рынок уже был в процессе реконфигурации, — объяснил собеседник «Ленты.ру». — Правительству РФ придется искать новые рынки, ими могут стать Китай, Индия, Ближний Восток».

Демидов также предположил, что необходимо будет будет стимулировать покупку золота и внутри страны как компаниями, так и физическими лицами, например, обнулением НДС.

«Шаги по данным направлениям были приняты уже в марте 2022 и поэтому данный пакет санкций является формализацией того, что уже происходит достаточно давно», — заключил аналитик.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что говорить о седьмом пакете антироссийских санкций преждевременно. Дипломат отметил, что несколько первых пактов санкций против России «буквально выстреливали», в то время как пятый — «с некоторым трудом». «При принятии шестого пакета они попробовали прикоснуться к теме нефтяного эмбарго — получилось с достаточно заметным изъятием», — отметил Чижов.