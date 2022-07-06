На российском химзаводе произошел пожар

На предприятии «Невинномысский азот» в Ставропольском крае произошел пожар на химзаводе

В Ставропольском крае на предприятии «Невинномысский азот» произошел пожар. О возгорании на территории химзавода сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

По его словам, пожар на трансформаторной подстанции произошел из-за короткого замыкания. На месте работают спасательные службы, угрозы населению нет.

Пожарные потушили возгорание ночью в среду, 6 июля. Миненков сообщил, что открытого горения нет, до этого на территории химзавода выгорало масло.

Предприятие «Невинномысский азот» — крупнейший производитель азотных удобрений в России.

Ранее пожар на химзаводе произошел в городе Кинешме Ивановской области. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, из здания эвакуировали 143 человека.