Госдума приняла закон о тюремных сроках за призывы к действиям против России

Госдума приняла закон, который устанавливает тюремные сроки за антироссийские призывы

Госдума приняла закон, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за призывы к действиям, направленным против безопасности России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Уголовная ответственность будет грозить также за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российского государства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кроме штрафов до полумиллиона рублей нововведения предусматривают лишение свободы на срок от двух до четырех лет. Если призывы будут распространяться через интернет или СМИ, то срок может увеличиться до пяти лет.

Ранее нижняя палата парламента приняла закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий, а также о введении уголовной ответственности за участие граждан России в конфликтах не в интересах страны.