Госдума приняла уточняющий нормы об ответственности за госизмену закон

Госдума в третьем чтении приняла закон, уточняющий нормы об ответственности за госизмену

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий и введении уголовной ответственности за участие россиян в конфликтах не в интересах страны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно закону, предусматривается введение уголовной ответственности до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы против безопасности России.

Выезд из России гражданина, допущенного к государственной тайне и право на выезд которого заведомо для него ограничено, может наказываться до семи лет лишения свободы, говорится в поправке в проект о госизмене, которую приняли депутаты Госдумы.

Кроме того, закон уточняет, что под действие статьи о шпионаже будут подпадать сбор, хранение и передача противнику данных, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил России. За подобное нарушение будет грозить лишение свободы от 10 до 20 лет.

Ранее сотрудники ФСБ уличили работника российского оборонного предприятия в Удмуртии в попытке наладить сотрудничество с США, чтобы за деньги передавать им секретные данные. Он намеревался раскрыть информацию, составляющую гостайну, чем нанес бы ущерб безопасности РФ, уточнили в УФСБ.

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