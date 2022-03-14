Суд в Москве арестовал россиянина за госизмену

Суд в Москве впервые с начала спецоперации на Украине арестовал россиянина за госизмену

Лефортовский суд Москвы впервые с начала специальной военной операции на Украине арестовал подозреваемого в госизмене россиянина. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, Юрия Абрамова подозревают по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

2 марта было рассмотрено ходатайство ФСБ об аресте, однако о результате его рассмотрения в суде не сообщили. Согласно российскому законодательству, материалы дела арестованного не подлежат разглашению.

Ранее сотрудники ФСБ уличили работника российского оборонного предприятия в Удмуртии в попытке наладить сотрудничество с США, чтобы за деньги передавать им секретные сведения. Он намеревался раскрыть информацию, составляющую гостайну, чем нанес бы ущерб безопасности России, отметили в УФСБ. Мужчине объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для госизмены, с учетом отсутствия в его действиях состава преступления.