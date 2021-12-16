Сотрудник российского оборонного предприятия предложил США сотрудничество

Сотрудники ФСБ уличили сотрудника российского оборонного предприятия в Удмуртии в попытке наладить сотрудничество с США, чтобы за деньги передавать им секретные сведения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Россиянин обратился с предложением своей помощи в американское госучреждение, какое именно не называется. Он намеревался раскрыть информацию, составляющую гостайну, чем нанес бы ущерб безопасности России, отметили в УФСБ.

Мужчине объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для госизмены, с учетом отсутствия в его действиях состава преступления.