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Сотрудник российского оборонного предприятия предложил США сотрудничество

ФСБ предостерегла от госизмены сотрудника ОПК Удмуртии, который предложил США свою помощь

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ уличили сотрудника российского оборонного предприятия в Удмуртии в попытке наладить сотрудничество с США, чтобы за деньги передавать им секретные сведения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Россиянин обратился с предложением своей помощи в американское госучреждение, какое именно не называется. Он намеревался раскрыть информацию, составляющую гостайну, чем нанес бы ущерб безопасности России, отметили в УФСБ.

Мужчине объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для госизмены, с учетом отсутствия в его действиях состава преступления.

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Любовь Ширижик
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