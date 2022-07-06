Стало известно о продаже переданного Украине французского оружия России

Bulgarian Military: солдаты ВСУ продали две французских САУ Caesar России

Группа украинских военнослужащих продала французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar российской армии за 120 тысяч долларов за каждую. Об этом стало известно изданию Bulgarian Military.

Утверждается, что реальная стоимость одной гаубицы при этом составляет порядка 7 миллионов долларов. Хотя источники этой информации не раскрываются, и она не может быть проверена, опрошенный Bulgarian Military аналитик полагает, что данные могут быть правдой.

Более того, издание утверждает, что Интерполу известно о незаконной продаже оружия солдатами ВСУ.

В июне французский политик Режис Кастельно заявил, будто российские военные захватили две французские САУ Caesar во время боев на Украине. Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» прокомментировал это сообщение следующим образом: «Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша "Мста-С". Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем».