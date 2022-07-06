Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о продаже переданного Украине французского оружия России

Bulgarian Military: солдаты ВСУ продали две французских САУ Caesar России

Фото: Michel Euler / AP

Группа украинских военнослужащих продала французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar российской армии за 120 тысяч долларов за каждую. Об этом стало известно изданию Bulgarian Military.

Утверждается, что реальная стоимость одной гаубицы при этом составляет порядка 7 миллионов долларов. Хотя источники этой информации не раскрываются, и она не может быть проверена, опрошенный Bulgarian Military аналитик полагает, что данные могут быть правдой.

Более того, издание утверждает, что Интерполу известно о незаконной продаже оружия солдатами ВСУ.

В июне французский политик Режис Кастельно заявил, будто российские военные захватили две французские САУ Caesar во время боев на Украине. Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» прокомментировал это сообщение следующим образом: «Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша "Мста-С". Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем».

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение на Украине пусковых установок HIMARS
Трое участников массовой драки в Ковдоре стали фигурантами дела о хулиганстве
В МИД оценили итоги прошедшего в Мадриде саммита НАТО
Оценены шансы хоккеиста Федотова уехать в НХЛ после службы в армии
ОДКБ предсказала осложнение ситуации в Узбекистане
В Запорожской области назвали процент освобожденной территории региона
В МИД рассказали о статусе российского сухогруза в Турции
Умер российский бард Леонид Сергеев
Лабрадор усыновил 15 осиротевших утят
Стало известно о продаже переданного Украине французского оружия России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.