Президент Шри-Ланки рассказал о продуктивной беседе с Путиным

Президент Шри-Ланки Раджапакса попросил Путина выдать кредит для импорта топлива

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса рассказал, что провел 6 июля беседу с российским коллегой Владимиром Путиным, назвав ее продуктивной. Об этом он написал в Twitter.

Раджапакса сообщил, что попросил у Путина кредитную поддержку для импорта топлива в страну для преодоления текущих экономических проблем, а также «сделал скромный запрос» на возобновление авиасообщения между странами.

«Мы единодушно согласились с тем, что укрепление двусторонних отношений в таких секторах, как туризм, торговля и культура, имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между нашими странами», — подчеркнул Раджапакса. Он также поблагодарил президента России за поддержку в преодоления проблем, оказанную правительством РФ.

В конце июня Готабая Раджапакса обратился к Владимиру Путину с просьбой о сотрудничестве в сфере поставок нефти.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. У страны нет денег, чтобы заплатить за импорт топлива. В середине апреля 2022 года Шри-Ланка объявила себя банкротом.