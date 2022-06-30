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Президент Шри-Ланки обратился к России с просьбой о поставках нефти

Президент Шри-Ланки Раджапакса обратился к Путину с просьбой о поставках нефти

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о сотрудничестве в сфере поставок нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Mirror.

По данным издания, главы двух стран намерены провести в ближайшие дни телефонный разговор, в ходе которого обсудят возможный визит президента Шри-Ланки в Москву.

Ранее стало известно, что запасы топлива на Шри-Ланке, объявившей о банкротстве в середине апреля, опустились до критической отметки — по состоянию на 27 июня хранящегося в стране бензина и дизеля не хватит даже на один день. В стране осталось 1,1 тысячи тонн бензина и 7,5 тысячи тонн дизельного топлива. На предыдущей неделе в островное государство не прибыл груз топлива, поскольку страна не смогла оплатить поставку и не предоставила международные банковские гарантии оплаты.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. У страны буквально нет денег, чтобы заплатить за импорт топлива. Поставщики по всему миру отказываются отгружать нефть на Шри-Ланку, поскольку долг Ceylon Petroleum Corporation 23 июня достиг 700 миллионов долларов. Теперь энергетическим компаниям Шри-Ланки необходимы международные банковские гарантии для новых заказов.

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Виктория Кондратьева
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