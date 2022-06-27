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Обанкротившаяся страна осталась почти без топлива

Mirror: запасы бензина и дизеля на Шри-Ланке сократились до критической отметки

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Запасы топлива на Шри-Ланке, объявившей о банкротстве в середине апреля, опустились до критической отметки — по состоянию на 27 июня хранящегося в стране бензина и дизеля не хватит даже на один день. Об этом со ссылкой на информацию Цейлонской нефтяной корпорации (Ceylon Petroleum Corporation) сообщает издание Daily Mirror.

В стране осталось 1,1 тысячи тонн бензина и 7,5 тысячи тонн дизельного топлива. На предыдущей неделе в островное государство не прибыл груз топлива, поскольку страна не смогла оплатить поставку и не предоставила международные банковские гарантии оплаты.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. У страны буквально нет денег, чтобы заплатить за импорт топлива. Поставщики по всему миру отказываются отгружать нефть на Шри-Ланку, поскольку долг Ceylon Petroleum Corporation 23 июня достиг 700 миллионов долларов. Теперь энергетическим компаниям Шри-Ланки необходимы международные банковские гарантии для новых заказов.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что страна столкнулась с серьезнейшим экономическим коллапсом. «Наша экономика полностью рухнула. Это самая серьезная проблема, которая стоит перед нами сегодня», — рассказал он. При этом борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет 51 миллиард долларов.

До этого министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера отмечал, что страна хотела бы договориться с рядом российских компаний о получении сырой нефти в кредит. Неделю назад он утверждал, что переговоры начались, получены первые ответы от поставщиков.

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Платон Щукин
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