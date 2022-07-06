Украину заподозрили в подготовке провокаций с химоружием в ДНР

Россия направила ноту в ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием на ТЭС в ДНР

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту о подготовке Украиной провокаций с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке. Об этом сообщил постоянный председатель страны при ОЗХО Александр Шульгин, передает РИА Новости.

Постпред подчеркнул, что российская сторона также подозревает, что Украина планирует химические атаки не только в Донецкой народной республике (ДНР), но и в Николаеве и Харькове.

«В общей сложности уже больше двух десятков нот направили в технический секретариат [ОЗХО]», — уточнил Шульгин. По его словам, организация уже подтвердила получение обращений и работает над их распространением среди стран-участниц.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о подготовке сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) провокации с химическими веществами в украинском городе Сумы. Начальник Национального центра управления обороной страны Михаил Мизинцев заверил, что российские войска не применяют химоружие и все его запасы в стране уничтожены.