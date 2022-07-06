Cенатор Алексей Пушков заявил, что «полунищая» Ливия является «достижением» НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил НАТО о «достижении» в виде «полунищей страны», какой, по его словам, стала Ливия, в своем Telegram.

Пушков отметил, что сам альянс «предпочитает не вспоминать» о своем «достижении». «Неуправляемой и полунищей страну сделала НАТО», — констатировал он. Сенатор также вспомнил, что был в Триполи в декабре 2009 года, и тогда уровень жизни там был выше, чем в большинстве других арабских столиц.

Как рассказал политик, позже американские СМИ писали о «блестящей победе самого мощного в мире альянса», а также «подсчитывали, сколько именно бомб и ракет американского производства» было сброшено на Ливию. «Но это была не победа, а отвратительная демонстрация силы и политическое поражение. Ливии эта война принесла не демократию и процветание, а нищету и социальную катастрофу», — заключил он.

Ранее Алексей Пушков уличил западные страны в обмане при покупке газа. Политик обратил внимание на заявления европейских стран о том, что они не нуждаются в энергоресурсах из России, однако продолжают их закупать.