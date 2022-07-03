Cенатор Алексей Пушков заявил, что Запад обходит собственные санкции при покупке газа

Российский сенатор Алексей Пушков уличил западные страны в обмане при покупке газа. Об этом он написал в своем Telegram.

Политик обратил внимание на заявления европейских стран о том, что они не нуждаются в энергоресурсах из России, однако продолжают их закупать. В частности, Польша закупает у Германии газ по реверсу, а Финляндия и Франция — в виде СПГ.

«Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием "индийской нефти", которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это — секрет Полишинеля», — констатировал Пушков.

В мае сенатор заявил, что в случае, если Германия откажется от российской нефти, ей придется заплатить «немалую цену». Он назвал утопией отказ ФРГ от газа из России, подчеркнув, что попытка Берлина отказаться от российских ресурсов является частью перестройки экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-е годы.