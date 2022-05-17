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В Совфеде оценили последствия отказа Германии от российской нефти

Сенатор Пушков заявил, что ФРГ заплатит «немалую цену» в случае отказа от нефти России

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В случае, если Германия откажется от российской нефти, ей придется заплатить «немалую цену». Об этом, оценивая последствия подобного решения, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

16 мая Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщил, что Германия откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года, даже если Европейский союз не достигнет консенсуса по вопросу введения нефтяного эмбарго в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

«Берлин поставил стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей. Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придется заплатить немалую цену», — написал Пушков в Telegram.

Он назвал утопией отказ ФРГ от газа из России, подчеркнув, что попытка Берлина отказаться от российских ресурсов является частью перестройки экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-е годы.

Ранее Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа. Он предположил, что такая задача в принципе не выполнима, даже к 2027 году, о чем ранее говорил Евросоюз.

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Анастасия Шейкина
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