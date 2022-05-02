В Совфеде назвали безумием курс Германии на отказ от российского газа

Сенатор Алексей Пушков назвал курс Германии на отказ от газа из России безумием

Член Совфеда России Алексей Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам сенатора, объявленные Берлином планы выглядят утопическими. Он предположил, что такая задача в принципе не выполнима, даже к 2027 году, о чем ранее говорил Евросоюз. «Но, что касается 2022-23 годов, такой отказ был бы для Германии безумием», — подчеркнул он.

Пушков добавил, что подобную точку зрения выражало немецкое издание Spiegel, и назвал подобный анализ «вынужденным реализмом».

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия отказывается платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва, как сейчас, так и в будущем. По его словам, страна предпринимает все, чтобы как можно скорее стать независимой от России в вопросах энергопоставок.