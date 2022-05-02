В Совфеде назвали безумием курс Германии на отказ от российского газа
Член Совфеда России Алексей Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа. Об этом он написал в своем Telegram.
По словам сенатора, объявленные Берлином планы выглядят утопическими. Он предположил, что такая задача в принципе не выполнима, даже к 2027 году, о чем ранее говорил Евросоюз. «Но, что касается 2022-23 годов, такой отказ был бы для Германии безумием», — подчеркнул он.
Пушков добавил, что подобную точку зрения выражало немецкое издание Spiegel, и назвал подобный анализ «вынужденным реализмом».
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия отказывается платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва, как сейчас, так и в будущем. По его словам, страна предпринимает все, чтобы как можно скорее стать независимой от России в вопросах энергопоставок.