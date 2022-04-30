Минфин ФРГ заявил о планах как можно скорее стать независимым от России

Минфин ФРГ заявил об отказе оплачивать газ из России в рублях сейчас и в будущем

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия отказывается платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва, как сейчас, так и в будущем. Об этом он написал в Twitter, сообщает в субботу, 30 апреля, ТАСС.

«Мы предпринимаем все, чтобы как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]», — заверил политик.

27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу, которые отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заверил, что в стране не будет дефицита топлива.

Президент России Владимир Путин своим указом ввел новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Москва продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в подписанных ранее контрактах.