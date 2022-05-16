В ФРГ приготовились отказаться от нефти из России вне зависимости от санкций ЕС

Bloomberg: ФРГ откажется от нефти из России к концу года вне зависимости от эмбарго ЕС

Германия откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года, даже если Европейский союз (ЕС) не достигнет консенсуса по вопросу введения нефтяного эмбарго в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.

По данным американского издания, администрация канцлера ФРГ Олафа Шольца решительно настроена продвигать отказ от российской нефти как часть санкций Евросоюза против России из-за событий на Украине. В Bloomberg рассказали, что немецкие власти уже активно ведут переговоры с альтернативными поставщиками энергоресурсов, тем не менее, список стран, с которыми Берлин обсуждает данный вопрос, не разглашается. Источники также заявили, что правительство Германии уверено в своей способности за шесть-семь месяцев решить связанные с данной проблемой логистические вопросы.

Отмечается, что тема ограничительных мер и энергетической безопасности станет ведущей на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В Bloomberg считают, что одним из вызовов, которые стоят перед властями ФРГ, является обеспечение достаточным количеством нефти ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, зависящего от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». По данным издания, власти Германии планируют обеспечить завод нефтью через немецкий порт на Балтийском море.

Последствия для экономики Германии

Колумнист Сабина Реннефанц в своей колонке для Der Spiegel заявила, что возможное введение эмбарго на российскую нефть грозит последствиями для экономики Восточной Германии. По ее словам, сейчас экономическое, социальное и политическое будущее восточной части страны решается в Шведте. Она объяснила, что из-за планов запретить поставки российской нефти на кон поставлено существование расположенного там нефтеперерабатывающего завода, который получает сырье исключительно из России по трубопроводу «Дружба».

Колумнист подчеркивает, что данный завод может стать первой немецкой жертвой украинского кризиса. Реннефанц рассказала, что, если раньше влияние событий на Украине на повседневную жизнь немцев было управляемым, то в Шведте ситуация совсем иная. Она добавила, что здесь украинский кризис может иметь экзистенциальные последствия для города с населением в 30 тысяч человек. Девять из десяти автомобилей в Берлине работают на топливе с завода в Шведте, им также обеспечивается местный аэропорт, отметила колумнист.

Помимо этого, Реннефанц считает, что в целом на востоке Германии царит больший скептицизм по поводу курса властей в ситуации вокруг Украины. Так, большинство восточных немцев выступают против поставок оружия Киеву, подчеркнула она.

Последствия антироссийских санкций уже начали оказывать влияние на экономику Германии. Так, по данным Федерального статистического ведомства, расходы на поставки товаров из России выросли на 77,7 процента и составили 4,4 миллиарда евро. Причиной этого стал рост цен на сырье, в том числе на нефть и газ. В то же время, импортный объем сократился на 27,8 процента, а экспорт из Германии в Россию уменьшился на 58,7 процента — до 1 миллиарда евро.

Уточняется, что торговый дефицит с Россией (разница между объемами экспорта и импорта) достиг рекорда и составил 3,4 миллиарда евро.

Изменения в политической жизни ФРГ

Политическая жизнь Германии также претерпевает значительные изменения. Возглавляющая правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проиграла Христианско-демократическому союзу (ХДС) выборы в региональный парламент Северного Рейна - Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земли.

По данным экзитполов, социал-демократы набрали всего 27,5 процента голосов, продемонстрировав самый низкий в своей истории результат в регионе. В то же время ХДС набрал 35 процентов голосов, «зеленые» — 18,5 процента, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 6 процентов, а Свободная демократическая партия (СвДП) — 5 процентов.

Отмечается, что до этого времени в регионе правила коалиция ХДС и СвДП, но им, скорее всего, не хватит голосов для получения необходимого большинства.