Правящая партия ФРГ проиграла выборы в самой густонаселенной федеральной земле

Правящая в Германии партия СДПГ проиграла выборы ХДС в самой густонаселенной земле ФРГ

Возглавляющая правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проиграла Христианско-демократическому союзу (ХДС) выборы в региональный парламент Северного Рейна - Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земли. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на данные экзитполов после закрытия избирательных участков.

По предварительным данным, социал-демократы набрали всего 27,5 процента голосов, продемонстрировав самый низкий в своей истории результат в регионе. В то же время ХДС набрал 35 процентов голосов, «зеленые» — 18,5 процента, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 6 процентов, а Свободная демократическая партия (СвДП) — 5 процентов.

Отмечается, что до этого времени в регионе правила коалиция ХДС и СвДП, но им, скорее всего, не хватит голосов для получения необходимого большинства.

Ранее эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер заявил о решении уйти с поста после резонанса в СМИ из-за его досрочного ухода со встречи с канцлером Олафом Шольцем. 13 мая Фабер покинул заседание комитета по обороне с участием Шольца раньше его окончания. Ряд немецких СМИ интерпретировали это действие как протест против канцлера, с депутатом заседание покинули еще четыре члена фракции СвДП.

