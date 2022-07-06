Депутаты решили истребить несколько тысяч птиц на Байкале

Бурятские депутаты задумали истребить 3000 бакланов на Байкале

Депутаты Народного хурала Бурятии решили истребить несколько тысяч бакланов, обитающих на Байкале. Об этом сообщается на сайте регионального законодательного органа.

«В Народный хурал обратились жители Баргузинского района: они обеспокоены наличием больших колоний этой птицы по Байкалу, реке Баргузин и местным озерам. По их наблюдениям, баклана настолько много, что он повсеместно истребляет рыбу, нанося существенный урон природе», — говорится в сообщении регионального парламента.

По данным Бурятского государственного университета, в районе Байкала обитает около 40 тысяч особей большого баклана, которые вернулись в регион после 40-летнего перерыва. В основном птица питается рыбой, 10 процентов рациона составляет промысловый омуль. Самый большой ущерб фауне из-за баклана наносится в период нереста рыбы.

По итогам совещания депутатами было решено выделить средства из республиканского бюджета на снижение численности баклана. Всего планируется уничтожить 3000 особей.

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