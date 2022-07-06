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Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении российскими ВКС шести пунктов управления ВСУ

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России за сутки уничтожили шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 6 июля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что среди уничтоженных российскими войсками пунктов управления были принадлежавшие оперативной группе войск «Юг», а также 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригадам ВСУ, находившимся в районе Баштанки, Николаева и Соледара.

Кроме того, российские ВКС успешно нанесли удар по шести складам с украинским вооружением и боеприпасами в районе Баштанки Николаевской области, Ивано-Дарьевки, Зайцева, Звановки и Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) и недалеко от Харькова. Также в 27-районах была уничтожена живая сила и военная техника ВСУ.

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Всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 4043 единицы военной автомобильной спецтехники, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО), 3915 бронемашин, 353 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1462 беспилотника, 232 самолета и 137 вертолетов ВСУ.

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Константин Лысяков
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