15-летний рыбак поймал редчайшую рыбу и выпустил ее обратно в озеро

Newsweek: 15-летний Эдвардс Тарумьянц поймал редчайшего голубого сома с кожей белого цвета

В США рыбак-подросток поймал редчайшего сома с кожей белого цвета и выпустил его обратно в озеро. Об этом сообщает Newsweek.

15-летний Эдвардс Тарумьянц рыбачил в озере города Чаттануга, штат Теннеси, под руководством капитана Ричарда Симса 28 июня. Мальчику удалось поймать небольшого голубого сома, однако его кожа оказалась белой с розовыми участками вокруг плавников.

«Мы просто в шоке были, когда увидели его. Не уверен насчет Эдвардса, но я точно знаю, насколько это редкая рыба. Большинству рыбаков так не везет за всю жизнь. Мне 67, я поймал буквально десятки тысяч сомов, но впервые увидел такого», — рассказал Симс.

Мужчина добавил, что они заметили необычную рыбу в воде, и им понадобилось несколько минут, чтобы выловить ее при помощи сети. Симс уверен, что улов настолько редкий, что, если бы они с Тарумьянцем не сфотографировали ее, им бы никто не поверил.

Капитан предположил, что рыба родилась с редкой мутацией, которая называется лейкизм. При ней у животного нарушается выработка меланина и некоторых других пигментов, в результате чего кожа окрашивается в белый цвет. Сом также мог быть альбиносом. При альбинизме организм животного также не вырабатывает меланин.

Так как Симс и Тарумьянц выпустили сома обратно в воду после фотографирования, биологи затруднились назвать точную причину необычного окраса, однако признали, что такой улов — действительно огромная редкость.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков в американском штате Техас выловили редчайшую угольно-черную аллигаторовую щуку длиной 1,5 метра. Мужчины отпустили уникальный улов обратно в водоем.