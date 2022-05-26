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Рыбаки выловили редчайшую угольно-черную аллигаторовую щуку длиной 1,5 метра

WION: двое рыбаков поймали редчайшего черного миссисипского панцирника длиной 1,5 метра

Фото: Pixabay

Двое рыбаков в американском штате Техас поймали редчайшего миссисипского панцирника черного цвета. Об этом сообщает WION.

Двое мужчин, Джордан и Мейер, отправились на болото ловить окуней. Неожиданно им на удочку попалась редчайшая аллигаторовая щука, также известная как миссисипский панцирник. Рыбаки очень удивились, когда рыба показалась на поверхности воды, и заметили, что она угольно-черного цвета.

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Джордан опубликовал фотографии улова в соцсетях. Он написал: «Ну... Вчера мы с Терреллом обнаружили, что черные миссисипские панцирники существуют». Длина выловленной рыбы составила 1,5 метра.

Мужчины отпустили пойманного панцирника обратно в болото.

Аллигаторовые щуки, также называемые миссисипскими панцирниками, считаются самой крупной пресноводной рыбой Америки. Известны экземпляры, достигавшие 1,8 метра в длину и весившие до 159 килограммов. Вид встречается в Мексике и американских штатах Техас, Луизиана, Кентукки, Миссисипи, Алабама, Теннесси, Арканзас, Миссури, Иллинойс, Флорида и Джорджия. Миссисипские панцирники — редкие рыбы, которые находятся под угрозой исчезновения. Как правило, они темно-зеленого или оливкового цвета.

Несмотря на угрожающий вид миссисипские панцирники безопасны для человека, хотя их икра токсична.

Ранее сообщалось, что женщина из США поставила новый рекорд штата Джорджия по ловле длиннорылых панцирников. Вес ее улова составил 14,2 килограмма, что на 220 граммов больше, чем прежний рекорд штата, державшийся с 2013 года.

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Алиса Дмитриева
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