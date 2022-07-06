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Российский врач раскрыла причины пластических операций у женщин

Хирург Виктория Блинова: женщины делают пластические операции ради морального спокойствия

Фото: Unsplash

Российский пластический хирург Виктория Блинова раскрыла причины, по которым женщины делают пластические операции. Комментарий эксперта приводит News.ru.

По словам врача, пациентки стремятся скорректировать внешность ради красоты и омоложения. Также их побуждает обращаться к помощи специалистов в бьюти-сфере желание быть успешными и достичь своих целей. Кроме того, преображение, достигнутое подобным способом, приносит моральное спокойствие, отметила медик.

«Любая переживает за внешний вид, как бы красива она ни была, вне зависимости от возраста — хоть 18 лет, хоть 70. (...) Женщина, недовольная собой, страшнее ядерной войны», — заключила Блинова.

В мае российский пластический хирург Татьяна Романовская рассказала, какие пластические операции делают мужчины для привлечения внимания женщин. Так, чтобы соответствовать стандартам привлекательности, чаще всего клиенты мужского пола решаются на блефаропластику. Кроме того, среди указанных манипуляций врач назвала рино- и отопластику.

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Алина Гостева
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