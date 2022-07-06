На улице в российском городе нашли восьмимесячного младенца

В Ишиме женщина бросила восьмимесячного ребенка на улице и скрылась

На улице в городе Ишим Тюменской области нашли восьмимесячного ребенка. Об этом стало известно KP.RU.

По данным издания, житель города видел, как россиянка бросила ребенка на улице и скрылась. Очевидец произошедшего вызвал скорую помощь.

«Ребенка госпитализировали в соматическое отделение областной больницы № 4 города Ишима с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После обследования данные диагнозы не подтвердились», — сообщили в больнице. Там добавили, что состояние младенца оценивается как удовлетворительное. После произошедшего прокуратура начала проверку.

Ранее на северо-востоке Москвы в мусоропроводе жилого дома нашли новорожденную девочку. Младенца обнаружил дворник, прокуратура начала проверку.