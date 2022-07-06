В Татарстане поставят спектакль с участием говорящего на татарском языке робота

Татарский театр имени Тинчурина поставит спектакль с говорящим на татарском языке роботом

Татарский театр имени Тинчурина поставит спектакль, в котором сыграет робот. Об этом сообщает издание «Театрал».

Пьесу напишет победитель лаборатории для драматургов «Соф(т) татарча» Рамис Назмиев. Его пьесу выбрали из шести других работ по итогам встречи драматургов с главным режиссером Тинчуринского театра Туфаном Имамутдиновым.

В мае Тинчуринский театр совместно с литературным музеем Габдуллы Тукая запустил театральную лабораторию для драматургов. Ее цель — создание пьесы с участием робота, разговаривающего на татарском языке. Темы лаборатории — отношение старшего поколения татар с цифровой техникой и новыми технологиями. Премьеру в новом сезоне представит режиссер Туфан Имамутдинов, ее посвятят году цифровизации в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Балтасинском районе республики была создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Ципьинский лес». Природный памятник площадью 118,9 гектара был учрежден с целью охраны обычных и краснокнижных животных и растений, сохранения искусственных и естественных еловых, сосновых и пихтовых насаждений. Отмечается, что особый статус позволит реализовать задачу сохранения и восстановления популяций животных в регионе.