Названы лучшие направления России для романтического отдыха

Турагент Верас назвала Санкт-Петербург лучшим направлением России для отдыха вдвоем

Основатель турагентства Family Dreamtrip Анна Верас назвала Санкт-Петербург лучшим направлением России для отдыха вдвоем. Об этом она рассказала «Мосленте».

«Здесь можно сходить в местный планетарий, посмотреть разведение Поцелуева моста и прогуляться вдвоем по местным паркам: Михайловскому, Летнему и Центральному на Елагином острове, — рассказала эксперт. — Особый настрой придадут экскурсии по крышам».

Для любителей уединенного времяпрепровождения также подойдет заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе. По словам основателя агентства, в заказнике романтиков ждет теплое море, аромат можжевельника и пейзажи, напоминающие Грецию и Италию.

Кроме того, Верас порекомендовала отечественным туристам обратить внимание на остров Ольхон на Байкале, отделенный от материка живописным проливом. Как уточнила эксперт, там влюбленные смогут взойти на священную гору Жиму и увидеть в Прибайкальском национальном парке скалу Шаманку.

Также множество интересных мест для отдыха вдвоем можно найти и в Московской области. «Это может быть стильный экоотель или огромный комплекс, где есть бассейны с морской водой и лечебными процедурами», — отметила эксперт.

В конце специалист посоветовала рассмотреть вариант с отдыхом в Крыму. Здесь туристы могут съездить на лавандовые поля в момент цветения и прогуляться по дворцам и паркам. «Различные кемпинги и эковарианты на побережье дают возможность относительно недорого провести время на берегу моря», — заключила она.

Ранее, в июле, стало известно, что россияне повально захотели провести будущий летний отпуск в одиночестве. Так, отдохнуть отдельно от семьи и друзей мечтают 28 процентов соотечественников. В то же время 21 процент хотят отправиться в путешествие вместе с любимым человеком.