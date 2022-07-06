Россияне повально захотели отдохнуть в одиночестве

«СберСтрахование»: 28 процентов россиян мечтают провести летний отпуск в одиночестве

Российские туристы повально захотели провести летний отпуск в одиночестве. Об этом стало известно из совместного исследования компании «СберСтрахование» и аналитического центра онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, отдохнуть отдельно от семьи и друзей мечтают 28 процентов соотечественников. В то же время 21 процент хотят отправиться в путешествие вместе с любимым человеком, 13 процентов — с друзьями, 12 процентов — всей семьей, 11 процентов — с детьми. Меньше всего россияне любят ездить на отдых с питомцами (семь процентов), со взрослыми родственниками (шесть процентов) и с коллегами (два процента).

Также исследование показало, что большинство респондентов (24 процента) хотят провести отдых на пляже, 21 процент планирует отправиться в путешествие по региону, 13 процентов собираются ходить на экскурсии. Среди наиболее популярных видов досуга во время отпуска также названы походы — их выбрали семь процентов опрошенных, три процента готовы заниматься спортивным туризмом, еще по три процента выбирают горный туризм и экстремальные виды спорта (например, альпинизм и серфинг).

Ранее в июне доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев дал советы россиянам по отдыху в Крыму с палатками. Так, лучшими местами для отдыха «дикарями» является западная часть полуострова — мыс Тарханкут и восточная часть Южнобережья — от Алушты до Судака.