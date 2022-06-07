Россиянам дали советы по безопасному отдыху «дикарями» в Крыму

Россиянам, желающим отдохнуть «дикарями» в Крыму, посоветовали останавливаться в кемпингах

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев дал советы россиянам по отдыху в Крыму с палатками. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

В первую очередь специалист порекомендовал любителям «дикого» отдыха по возможности останавливаться в кемпингах, поскольку они организованы в проверенных и безопасных местах. Тем, кто желает провести отпуск «подальше от цивилизации» и не рассматривает варианты размещения на организованных стоянках, Вахрушев посоветовал учитывать существующие в регионе запреты.

«Установка палаток в горах и лесу чревата нарушением ряда правил. Горнолесная местность у нас закрыта в связи с высокой пожарной опасностью: здесь запрещено разведение костров, пользование отрытым огнем и даже есть специальные нормы по установке палаток, нарушив которые можно получить штраф», — отметил он. Также специалист из-за непредсказуемости погоды порекомендовал не размещаться на пляжах близко к линии прибоя, поскольку, если ночью поднимется шторм, могут наступить «нехорошие последствия».

Лучшими местами, по его мнению, для отдыха «дикарями» в Крыму являются западная часть полуострова — мыс Тарханкут и восточная часть Южнобережья — от Алушты до Судака.

Ранее сообщалось, что спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали троих туристов из Москвы с горы на Кубани. На третий день похода, совершая восхождение на гору Большой Тхач, россияне не рассчитали свои силы и подготовку. По их словам, они не спали всю ночь, так как не смогли поставить палатку: ее порвало ветром.