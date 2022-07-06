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Автор «Гарри Поттера» Роулинг призвала Джонсона уйти в отставку

Автор «Гарри Поттера» Роулинг призвала британского премьера Джонсона уйти в отставку

Фото: Neil Hall / Reuters

Британская писательница, автор серии романов о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг призвала премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона покинуть должность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соцсети Роулинг.

«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», — написала Роулинг, сопроводив свой пост хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).

Ранее стало известно, что в среду, 6 июля, сразу 35 сотрудников британского правительства ушли в отставку менее чем за сутки из-за скандала с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже Криса Пинчера, бывшего замглавы МИД.

До этого сообщалось, что пранкеры поговорили с Джоан Роулинг от имени президента Украины Владимира Зеленского, спросив, не хочет ли она убрать шрам в виде буквы Z со лба Гарри Поттера.

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Марина Совина
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