Автор «Гарри Поттера» Роулинг призвала Джонсона уйти в отставку
Британская писательница, автор серии романов о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг призвала премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона покинуть должность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соцсети Роулинг.
«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», — написала Роулинг, сопроводив свой пост хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Ранее стало известно, что в среду, 6 июля, сразу 35 сотрудников британского правительства ушли в отставку менее чем за сутки из-за скандала с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже Криса Пинчера, бывшего замглавы МИД.
До этого сообщалось, что пранкеры поговорили с Джоан Роулинг от имени президента Украины Владимира Зеленского, спросив, не хочет ли она убрать шрам в виде буквы Z со лба Гарри Поттера.