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Пранкеры поговорили с Джоан Роулинг от имени Владимира Зеленского

Российские пранкеры Вован и Лексус представились Зеленским во время розыгрыша Роулинг

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с писательницей Джоан Роулинг от имени Владимира Зеленского. Об этом сообщает Life.

Во время розыгрыша пранкеры представили президентом Украины и спросили, не хочет ли автор «Гарри Поттера» убрать шрам в виде буквы Z со лба персонажа. Возможно, Роулинг хочет заменить его на трезубец, поинтересовались они. Та ответила, что такой шаг сразу бы попал в газеты.

«Мы собираемся открыть книжные клубы по всей стране и назвать их вашим именем. А ещё мы хотим пригласить вас почитать "Гарри Поттера" бойцам батальона "Азов". У них библиоклуб. Они любят много читать, особенно немецкую литературу. Только не читайте пассажи о том, что они националисты и не любят других людей», — сказали Вован и Лексус. Роулинг ничего не ответила на это предложение.

В конце марта Вован и Лексус также разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Спустя несколько дней после публикации пранка YouTube заблокировал канал блогеров. Вован позднее заявил, что причиной блокировки стала жалоба Министерства обороны Великобритании администрации видеохостинга.

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Евгений Шульгин
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