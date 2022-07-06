Падение курса рубля объяснили

Экономист Мустаев заявил, что курс валют перестанет резко меняться до конца года

Рост курса доллара до 64,5 рубля может быть связан с валютными интервенциями в валютах дружественных стран, выплатами по облигациям госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» или другими факторами, предположил экономист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. Падение курса рубля специалист объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Резкое снижение курса рубля продолжается второй день подряд. С начала торгов в среду, 6 июля, доллар и евро растут к российской валюте в районе трех-пяти процентов, свидетельствуют данные Мосбиржи. На максимуме курс доллара превышал 64,5 рубля.

Возможные причины падения

«Прошедшая неделя стала первой за месяц, по итогам которой валюта подорожала — рост доллара и евро от достигнутых ранее минимумов составил порядка 10%. В последние дни доллар и евро растут еще стремительнее, — сказал Мустаев. — О причинах роста можно строить разные догадки. К примеру, есть версия, что это зависело от выплаты по телу облигации ВЭБа 2022 года. Это те рубли, которые пришли по определенному курсу, и люди стали скупать валюту, потому что хотели ее каким-то образом вывести».

Экономист напомнил, что правительство однозначно говорит о том, что уровень в 50 рублей за доллар и ниже только подрывает конкурентоспособность российской экономики и с этим надо бороться. Одним из вариантов такой борьбы Мустаев назвал валютные интервенции в валютах дружественных стран.



«Эти валюты, в свою очередь, будут влиять и на доллар с евро через кросс-курсы, — объяснил экономист. — Полагаем, что крупные импортеры "услышали" этот сигнал и решили запастись валютой, не дожидаясь фактических действий. Также, возможно, экспортерам были даны гарантии, например, в том, что во втором полугодии ожидается восстановление импортных потоков и, если сейчас держать валюту на локальных счетах, банки не станут вводить отрицательный процент на вклады».

Такая история вполне могла быть. Возврат валютных котировок к более привычным уровням может оказать поддержку финансовым результатам экспортеров Руслан Мустаев портфельный управляющий УК «Открытие»

Рынок, по мнению собеседника «Ленты.ру», сегодня является довольно тонким и динамичным: таким его сделало ограниченное число продавцов валюты одновременно с крайне ограниченным числом покупателей. В таких условиях «даже легкое дуновение ветерка» чревато серьезными перекосами на рынке.

«Вопрос не в том, когда рубль перестанет падать, а когда прекратится ситуация, при которой курс за один день меняется на 5-7 процентов то вверх, то вниз. Мы считаем, что такие резкие колебания остановятся до конца года, когда более-менее установятся хоть какие-то импортные потоки. А пока у нас много-много продавцов и мало-мало покупателей», — подытожил Мустаев.

Даже несмотря на то что на курс удается повлиять за счет валютных интервенций, такая ситуация будет продолжаться. В обозримом будущем наш прогноз по доллару и евро: 60-70 рублей Руслан Мустаев портфельный управляющий УК «Открытие»

Суть интервенций

Одним из способов регулирования курса являются прямые валютные интервенции, выкуп валюты у экспортеров. Такие меры предлагались и обсуждались, но Мустаев считает их довольно опасными.



«По сути, это прямая эмиссия. Экспортеры получают деньги в валюте, но зарплату платят не в валюте, а в рублях. Поэтому они вынуждены продавать валюту, получать рубли и выплачивать зарплату или фондировать свои внутренние обязательства. Если выкупить у них валюту по достаточно высокому курсу, как государство или Центральный банк, то получается необходимо отдать больше рублей, чем они бы получили в рыночном смысле», — рассказал экономист.

Он объяснил, что эти деньги пойдут на зарплату, будут тратиться на экономику, как только лягут на счета получателей. Таким образом, произойдет прямая эмиссия.

За 100 долларов они могут получить 5000 рублей, но их можно выкупить и за 70, тогда компания получит уже 7000 рублей. Соответственно, 2000 рублей окажутся фактически напечатаны Руслан Мустаев портфельный управляющий УК «Открытие»

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что российские власти ежедневно обсуждают проблему слишком крепкого рубля. «Занимаемся каждый день», — ответил министр на вопрос журналистов о сроках принятия решения по механизмам борьбы с чрезмерным укреплением национальной валюты.