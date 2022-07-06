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Россиянка отдохнула в Греции и рассказала о криках «fuck Russians!» вслед

Россиянка вернулась из Греции и рассказала о конфликтной ситуации с британцами на пляже

Фото: Christoph Schmidt / Getty Images

Российские путешественники, отдохнувшие в Греции, рассказали о конфликтных ситуациях, с которыми столкнулись в стране. Подробности они сообщили в статье для «Ленты.ру»

Например, россиянка, вернувшаяся из отпуска на острове Кос, поделилась, что один из вечеров на городском пляже был испорчен туристами из Великобритании. Она уточнила, что инцидент произошел во время пикника на берегу.

«В какой-то момент мы решили пройтись вдоль берега — возвращаемся, а наши вещи вывернуты наизнанку, вся еда в песке, обувь разбросана», — пожаловалась девушка. Туристка добавила, что рядом с ними «тусовалась» группа молодых людей, похожих на британцев, и вслед они кричали россиянкам «fuck Russians!»

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Еще одна отечественная путешественница столкнулась с агрессией в Афинах. По словам россиянки, они с молодым человеком сидели в уличном кафе, как вдруг сидящая рядом женщина, похожая на туристку из Северной Европы, начала выкрикивать оскорбления в их адрес и снимать на телефон.

«Представьте: вы никого не трогаете, а в вас чуть ли не тычут пальцем с визгом: “Вас не должно быть тут, сидите дома и не позорьтесь”», — рассказала она и добавила, что женщину попросили покинуть заведение, а владелец кафе принес извинения и угостил россиян десертом.

Ранее в июле представители туриндустрии, клиенты которых недавно отдыхали в Греции, прокомментировали слухи о захлестнувшей страну волне русофобии. Так, владелица туристической компании на греческом курорте Корфу предупредила соотечественников, что за пределами туристических зон есть риск столкнуться с агрессией. 

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Валентина Процкова
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