Турагенты прокомментировали слухи о волне русофобии в Греции

Турагенты в Греции рассказали, что россияне могут столкнуться с русофобией в стране

Представители туриндустрии, клиенты которых недавно отдыхали в Греции, прокомментировали слухи о захлестнувшей страну волне русофобии. Об этом они рассказали в статье для «Ленты.ру».

Так, некоторые специалисты уверены, что притеснения россиян на европейских курортах — это миф или единичные случаи, в то время как другие считают, что отечественным путешественникам, выезжающим за рубеж, есть чего остерегаться.

«Массового характера хейта в Греции не вижу. Туристы ездят транзитом и отдыхают спокойно, подобного опыта у нас нет. Наоборот, отельеры жаждут туристов из России, грустят о ситуации», — высказалась владелица туристического агентства Майя Котляр.

Ее слова подтвердила одна из организаторов индивидуальных туров премиум-сегмента по Средиземноморью Анна, отметив, что ни один из ее клиентов не жаловался на русофобию. «Если честно, мне даже с трудом верится, что контингент, отдыхающий в люксовых отелях, может оскорбить тебя из-за национальности», — призналась она.

В то же время владелица туристической компании на греческом курорте Корфу Татьяна предупредила соотечественников, что за пределами туристических зон есть риск столкнуться с агрессией. «Были публикации в местных СМИ о том, что на рынке женщина прыснула в лицо паре россиян перцовым газом за то, что они разговаривали между собой по-русски, — пожаловалась эксперт. — На набережной в городе было несколько случаев, когда россиянок толкнули и оскорбили за русскую речь».

При этом владелица бюро индивидуальных экскурсий в Афинах Наталья обратила внимание, что «нарваться на неадеквата» можно не только в Греции, но и в любой другой стране. «Зачастую все ограничивается словесной перепалкой, но бывают и вопиющие случаи, когда дело доходит до драк и причинения вреда имуществу», — добавила она.

Ранее в июне посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что в настоящее время в стране наблюдается неблагоприятный климат для отдыха россиян. Маслов также добавил, что ему известно о случаях угроз в адрес российских граждан — пострадавшие, по его словам, регулярно звонят в посольство.